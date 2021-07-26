Польша пообещала разместить новые американские танки под Брестом

Речь идет об американских машинах, которые страна получит в ближайшие годы. Они усилят первую бронетанковую бригаду, дислоцированную в 189 километрах от Бреста в населенном пункте Весола.

Напомним, Польша объявила о покупке 250 новейших американских танков около двух недель назад. На их приобретение, а также на создание инфраструктуры к ним потрачено почти 6 миллиардов долларов. В августе 2020 года Варшава и Вашингтон расширили сотрудничество в оборонной сфере. К уже имеющимся более чем 4 500 американских военных на территорию Польши направили еще 1 000 солдат.