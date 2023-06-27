До конца года Варшава получит еще в два раза больше самых современных танков из США, сформировав из них бронетанковый батальон. Озвучены и планы на 2024 год: в Польшу прибудут еще 42 Abrams. Всего же на вооружение поступит их 116. Об этом Вашингтон и Варшава договорились еще в начале года. Контракт оценивается почти в 1,5 миллиарда долларов