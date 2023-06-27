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Польша получила партию американских танков Abrams – 14 единиц прибыли в порт Щецина

27 июня 2023 08:42
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Польша получила первую партию американских танков Abrams, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал министр обороны страны. 14 единиц прибыли на судне в порт Щецина.

Польша получила партию американских танков Abrams – 14 единиц прибыли в порт Щецина-1

До конца года Варшава получит еще в два раза больше самых современных танков из США, сформировав из них бронетанковый батальон. Озвучены и планы на 2024 год: в Польшу прибудут еще 42 Abrams. Всего же на вооружение поступит их 116. Об этом Вашингтон и Варшава договорились еще в начале года. Контракт оценивается почти в 1,5 миллиарда долларов

# Международная политика # Новости Польши # Фотофакт

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