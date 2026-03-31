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Польша подписала соглашение о строительстве центра по выпуску зенитных управляемых ракет

31 марта 2026 06:23
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Польский оборонный концерн подписал соглашение о строительстве центра по обслуживанию и выпуску зенитных управляемых ракет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша подписала соглашение о строительстве центра по выпуску зенитных управляемых ракет -2

Работы планируют завершить к 2028 году в рамках госпрограммы по созданию противовоздушной обороны малой дальности. Польша наращивает военный потенциал быстрее большинства партнеров по НАТО: страна лидирует в альянсе по доле расходов на оборону и объему закупок тяжелых вооружений. А по количеству контрактов на модернизацию армии в пересчете на душу населения опережает даже США.

# Польша

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