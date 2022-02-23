Польша отменяет почти все эпидограничения, хотя число заболевших растёт

Новости Польши. На фоне роста числа заболевших коронавирусом Польша отменяет практически все эпидемические ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сохранится лишь ношение масок в общественных местах.

Как пояснил Минздрав Польши, убрать введенные в пандемию правила логично, поскольку рост заболеваемости коронавирусом не привел к росту госпитализаций. Тем не менее с начала пандемии количество летальных случаев в Польше составило более 10 тысяч.