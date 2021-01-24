Польша отменила карантин для въезжающих в страну с отрицательным результатом теста на коронавирус

В знак протеста против локдауна в Чехии открылись десятки ресторанов и кафе. Владельцы заведений не согласны с действиями властей в борьбе с пандемией и считают, что они выбрали неверный путь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за карантинных ограничений их бизнес терпит серьезные убытки. Ежедневный ущерб составляет около 16 миллионов евро. Сейчас заведениям общепита в стране разрешено обслуживать посетителей лишь через специальное окно выдачи, которое выходит на улицу. Правоохранители в ответ на массовый протест наложили на владельцев крупные штрафы.