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Польша отменила карантин для въезжающих в страну с отрицательным результатом теста на коронавирус

24 января 2021 11:58
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В знак протеста против локдауна в Чехии открылись десятки ресторанов и кафе. Владельцы заведений не согласны с действиями властей в борьбе с пандемией и считают, что они выбрали неверный путь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша отменила карантин для въезжающих в страну с отрицательным результатом теста на коронавирус-1

Из-за карантинных ограничений их бизнес терпит серьезные убытки. Ежедневный ущерб составляет около 16 миллионов евро. Сейчас заведениям общепита в стране разрешено обслуживать посетителей лишь через специальное окно выдачи, которое выходит на улицу. Правоохранители в ответ на массовый протест наложили на владельцев крупные штрафы.

Польша отменила карантин для въезжающих в страну с отрицательным результатом теста на коронавирус-4

Между тем Польша отменила карантин для приезжих в страну с отрицательным результатом теста на COVID-19. Он должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до прибытия

# Коронавирус # Фотофакт

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