Польша отказалась выполнять решение суда ЕС и теперь будет выплачивать 100 млн евро штрафа

По мнению Еврокомиссии, она полностью контролирует работу судей, а это лишает их независимости и беспристрастности. Однако Варшава сочла это решение вмешательством во внутренние дела страны и категорически отказалась его исполнять. За это ЕС решил наказать Польшу. Он обязал ее ежедневно выплачивать один миллион евро в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа. Эта сумма уже выросла до 160 миллионов. И ее будут удерживать из средств Евросоюза, которые предназначались Варшаве.

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