Новости Польши. Польша отказалась принимать беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Глава МВД заявил, что опыт западных стран Евросоюза стал хорошим уроком для Варшавы.

И, чтобы не повторять ошибок европейских стран, государство не будет пускать на территорию республики нелегалов.

А это означает, что Польша отказалась поддержать введение квот на беженцев. Данную программу инициировали еврочиновники, чтобы распределить нелегалов по всей Европе.

Пока что лишь половина членов ЕС открыли двери и границы для нелегальных мигрантов.

Также польское МВД считает, что такие действия – прямой путь к безопасности. Ведь неоднократно спецслужбы той же Бельгии и Германии сообщали, что под видом бегущих от войны людей в Старый свет проникают агенты Исламского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.