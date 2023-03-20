Польша опровергла слова своего дипломата о готовности вступить в конфликт с Россией

Варшава пытается всеми силами замять скандал, вызванный громкими заявлениями своего посла во Франции о том, что Польша якобы готова вступить в вооруженный конфликт с Россией в случае поражения Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти слова вызвали резкую критику со стороны как европейских, так и американских союзников. Посольству пришлось опровергать информацию. Там пояснили, что польского дипломата просто неправильно поняли, а некоторые фразы просто вырваны из контекста – смысл сказанного был иной.

Речь якобы шла о последствиях поражения Украины, а не о прямом участии Польши в конфликте. Ранее в интервью французскому телеканалу польский посол сказал, что, «если Украина не сможет отстоять свою независимость, то Польше придется вступить в этот конфликт». Союзников такие объяснения не устроили. Депутат от Франции в Европейском парламенте обвинила Польшу в эскалации конфликта. А многие решения Варшавы и вовсе назвали крайне опасными.