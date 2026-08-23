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Польша оказалась неспособной обеспечить противовоздушную оборону городов

23 августа 2026 08:03
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Польша оказалась неспособной обеспечить надежную противовоздушную оборону собственных городов. По словам заместителя главы Агентства вооружений страны, крупные населенные пункты, включая Варшаву, не имеют постоянно развернутых систем противоракетной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша оказалась неспособной обеспечить противовоздушную оборону городов-2

Столицу охраняют лишь устаревшие советские комплексы «Нева», в то время как немногочисленные батареи Patriot переброшены к стратегическим объектам. Слова генерала вызвали политический скандал: оппозиция обвинила власти в провале, а бывший министр обороны напомнил, что при его правительстве столица была защищена лучше. Премьер‑министр Дональд Туск попытался смягчить эффект, заявив, что ни одно государство не способно гарантировать стопроцентную безопасность своих граждан. Это признание прозвучало на фоне падения БПЛА на территории Люблинского воеводства в конце июля. Скандал вокруг отсутствия защиты подогрел и пресс‑секретарь президента Навроцкого, который назвал программу «Восточный щит» дырявой.

# Новости Польши # Польша

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