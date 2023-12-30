Польша обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства

Варшава обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства Польши, пишет РИА Новости.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что «все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши, мы ее сопровождали на радарах, и покинула воздушное пространство». Кукулой в подтверждение сказанного ни доказательств, ни более подробных пояснений не было предоставлено.

Спустя некоторое время начальник Генштаба сообщил, что на то, что ракета российская указывают радиолокационные данные, полученные ВС Польши, а также союзниками страны по НАТО. Однако, как подчеркнул Кукула, оглашенная им информация на данный момент не является проверенной.