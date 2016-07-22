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Польша объявила 1-й уровень террористической опасности в преддверии Всемирных дней молодежи

22 июля 2016 06:25
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Новости Польши. В Польше объявили 1-й уровень террористической опасности – это самый низкий уровень из 4-х по принятой здесь так называемой «шкале Альфа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране с 26 июля пройдут Всемирные дни молодежи, в которых примет участие Папа Римский Франциск.

Нынешняя мера польских властей имеет целью профилактику террора. Никаких настораживающих сигналов, настаивает официальная Варшава, не было и нет, однако обстановка в Европе остается крайне напряженной и следует предусмотреть всё. А это значит,

будут патрулироваться вокзалы, аэропорты, улицы, любые места массового скопления людей.

# Теракт

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