Новое польское правительство решило не жалеть денег на военные нужды. В утвержденном президентом Польши бюджете на 2024 год расходы на оборону составят почти 29,5 миллиарда долларов. Это более 3 % ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому показателю Польша обогнала всех союзников по НАТО.

В своем стремлении стать большой военной державой Варшава умудрилась обойти даже такого экономического гиганта, как США. Которые по ряду причин имеют все возможности выполнить свои обязательства по выделению 2 % ВВП на оборону. Но это оказалось не под силу таким довольно сильным участникам Альянса, как Франция, Испания, Италия и даже Германия, которая обещала увеличить военные расходы до соответствующего показателя.

Зато страны Балтии, испуганные угрозой, якобы исходящей от Беларуси и России, умудрились не только выполнить обязательства по выделению 2 % ВВП на оборону, но и превысить его. Даже невзирая на трещащий по всем швам государственный бюджет. Но Польша, которая победила всех в этой военной гонке, продолжает заявлять, что делает это лишь ради сохранения мира и безопасности в Восточной Европе.