Польша направит истребители в Эстонию для участия в миссии НАТО

Польша направит свои истребители в Эстонию для участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение особенно актуально после недавнего инцидента: в воздушном пространстве Эстонии был сбит беспилотник. По словам главы военного ведомства, вероятнее всего, аппарат запустили с территории Украины. Размещение польских истребителей должно снизить риск новых нарушений воздушных границ.