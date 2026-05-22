Прямой эфир

Польша направит истребители в Эстонию для участия в миссии НАТО

22 мая 2026 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша направит свои истребители в Эстонию для участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение особенно актуально после недавнего инцидента: в воздушном пространстве Эстонии был сбит беспилотник. По словам главы военного ведомства, вероятнее всего, аппарат запустили с территории Украины. Размещение польских истребителей должно снизить риск новых нарушений воздушных границ.

СК проводит проверку по факту нападения польских силовиков на гражданина Беларуси.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии пожар уничтожил древний буддийский храм возрастом около 1200 лет
22 мая 2026 06:14

В Японии пожар уничтожил древний буддийский храм возрастом около 1200 лет

США разместили в Аравийском море два ракетных эсминца с лазерным оружием
22 мая 2026 06:11

США разместили в Аравийском море два ракетных эсминца с лазерным оружием

«Найдем, когда пойдут лисички». Как поиски дрона в Литве зашли в тупик
21 мая 2026 18:05

«Найдем, когда пойдут лисички». Как поиски дрона в Литве зашли в тупик