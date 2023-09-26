Новости Польши. Польша намерена ужесточить контроль на границе со Словакией. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной такого решения стало увеличение числа нелегалов в регионе. Как правило, конечным пунктом мигрантов является Германия. А Польша – лишь остановка. Однако присутствие нежданных гостей, хоть и временное, напрягает Варшаву. Там, в частности, опасаются прибытия беженцев с Лампедузы, где в последние недели высадились более 10 тысяч африканцев.