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Польша намерена потратить около 127 млрд долларов на закупку вооружения

14 августа 2024 07:14
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Польские власти продолжают накалять обстановку на восточных рубежах НАТО. Несмотря на кризис в экономике и социальной сфере, Варшава намерена потратить около 127 миллиардов долларов на закупку вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша намерена потратить около 127 млрд долларов на закупку вооружения-1

Правительство планирует увеличить количество заказов у военно-промышленных предприятий, а также развивать сотрудничество с западными оружейными компаниями. Напомним, ранее польские власти уже заключили договор с американскими корпорациями на закупку около сотни боевых вертолетов.

# Международная политика # Международная политика

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