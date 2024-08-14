Польша намерена потратить около 127 млрд долларов на закупку вооружения

Польские власти продолжают накалять обстановку на восточных рубежах НАТО. Несмотря на кризис в экономике и социальной сфере, Варшава намерена потратить около 127 миллиардов долларов на закупку вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.