Польша намерена потратить около 127 млрд долларов на закупку вооружения

Польские власти продолжают накалять обстановку на восточных рубежах НАТО. Несмотря на кризис в экономике и социальной сфере, Варшава намерена потратить около 127 миллиардов долларов на закупку вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правительство планирует увеличить количество заказов у военно-промышленных предприятий, а также развивать сотрудничество с западными оружейными компаниями. Напомним, ранее польские власти уже заключили договор с американскими корпорациями на закупку около сотни боевых вертолетов.