Польша начала крупнейшие военные учения

А наши ближайшие соседи выстраивать взаимовыгодное сотрудничество не намерены. Напротив, провоцируют конфронтацию. В Польше вновь объявили о проведении масштабных военных учений «Дракон-24», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах задействуют 3,5 тысячи единиц техники и 20 тысяч солдат. Из них 5 тысяч военных из Испании, Великобритании, Турции и Албании. Будут мобилизованы и силы территориальной обороны воеводств и муниципалитетов. Учебные бои будут вестись на земле, на море, в воздухе, а также киберпространстве.

Целью этих масштабных военных игр является проверка способности польской армии реагировать на многоплановый вооруженный кризис. Польские учения «Дракон-24» являются частью крупнейших военных маневров НАТО «Стойкий защитник», которые продлятся до конца мая на пространстве от Атлантики до восточного фланга альянса.