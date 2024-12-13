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Польша купила у США разведывательные беспилотники за 310 млн долларов

13 декабря 2024 07:49
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Власти Польши серьезно относятся к выдуманным ими же самими угрозами безопасности, якобы исходящими от восточных соседей. Для их предотвращения не жалеют сил и средств для закупки новых типов вооружений. Так, Варшава приобретет у США партию разведывательных беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша купила у США разведывательные беспилотники за 310 млн долларов-2

Их точное количество не разглашается, но, как сообщили в национальном Минобороны, речь идет о нескольких комплексах. Для их обслуживания с 2025 года в польской армии появятся так называемые дроновые войска. Для их обеспечения правительство опустошило бюджет на 1,2 миллиарда злотых (310 миллионов долларов). В военном ведомстве эту щедрость объяснили необходимостью создания эффективной системы обороны от агрессии со стороны Беларуси и России. Наверное, поэтому и покупаются якобы разведывательные беспилотники, которые могут преодолевать более 2 тысяч километров, при этом нести на себе груз свыше 2 тонн и поражать наземные цели.

# Международная политика # США # Польша

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