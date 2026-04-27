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Польша и Украина объединяют усилия в беспилотной авиации

27 апреля 2026 19:57
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Польша и Украина объединяют усилия в беспилотной авиации. Премьер Дональд Туск заявил о создании так называемой армады дронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Техническую поддержку и профессиональный опыт предоставят украинские партнеры. 

Финансирование проекта пойдет в том числе из фондов Евросоюза. Цель Варшавы – достичь технологического превосходства над Москвой в сфере беспилотников. Ранее Польша анонсировала строительство «стены дронов» на восточных границах. Стоимость проекта оценивается в 15 миллиардов злотых, это более 4 миллиардов долларов. Система должна заработать к концу следующего года.

# Международная политика

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