Польша и Украина объединяют усилия в беспилотной авиации. Премьер Дональд Туск заявил о создании так называемой армады дронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Техническую поддержку и профессиональный опыт предоставят украинские партнеры.

Финансирование проекта пойдет в том числе из фондов Евросоюза. Цель Варшавы – достичь технологического превосходства над Москвой в сфере беспилотников. Ранее Польша анонсировала строительство «стены дронов» на восточных границах. Стоимость проекта оценивается в 15 миллиардов злотых, это более 4 миллиардов долларов. Система должна заработать к концу следующего года.