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Польша и страны Балтии просят ЕС выделить деньги на укрепление их границ

24 апреля 2026 13:50
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Польша и страны Балтии просят Евросоюз выделить больше средств для укрепления их восточных границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее обращение лидеры четырех государств направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В качестве главного аргумента, который мог бы убедить Брюссель профинансировать их военные инициативы на десятки миллионов евро, вновь прозвучало утверждение, что Польша, Литва, Латвия и Эстония являются главными защитниками восточного фланга НАТО. В рамках двух проектов, известных как «Балтийская линия обороны» и «Восточный щит», четыре страны строят укрепления вдоль границы с Беларусью и Россией, включающие противотанковые заграждения, траншеи и бетонные укрепления. Вот только хватит ли у союзников по НАТО желания финансировать оборонные проекты Прибалтики в ущерб собственным экономикам – большой вопрос.

# Международная политика

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