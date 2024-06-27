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Польша и Прибалтика призвали ЕС построить линию обороны на границе с Беларусью и Россией

27 июня 2024 08:57
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Держать порох сухим – важная задача для нашего государства, особенно на фоне военных амбиций соседних стран. Польша и Прибалтика призвали ЕС построить линию обороны на границе с Беларусью и Россией. Ее протяженность должна составить около 700 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша и Прибалтика призвали ЕС построить линию обороны на границе с Беларусью и Россией-1

Они запросили у Евросоюза около 2,5 миллиарда евро. Так предварительно оценивается проект. Самостоятельно Варшава и ее прибалтийские друзья такую сумму не потянут, поэтому неудивительно, что и курировать строительство будут хозяева. Планирование и непосредственно формирование линии обороны будут проводиться в координации с НАТО и его военными требованиями.

Польша и Прибалтика призвали ЕС построить линию обороны на границе с Беларусью и Россией-4

Цель проекта предсказуема. Наши соседи снова заявляют о неких угрозах с Востока. Авторы идеи уверены, что создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы Европейского союза должно решить «острую и насущную необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз».

# Международная политика

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