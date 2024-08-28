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Польша и Литва продолжают наращивать вооружение – оборонные расходы увеличатся до 5%

28 августа 2024 19:53
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Западные страны не намерены сворачивать свои военные планы. Несмотря на все призывы к мирному сосуществованию, Вильнюс и Варшава продолжают вкладывать деньги не на благо собственных граждан, а на желания Брюсселя и Вашингтона. Так, согласно плану нового бюджета, Польша намерена увеличить оборонные расходы практически до 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша и Литва продолжают наращивать вооружение – оборонные расходы увеличатся до 5%-2

Такое стремление правительство оправдывает так называемой агрессией с востока. Хотя Польша уже сейчас является государством с крупнейшими расходами на оборону в НАТО. Не отстает от Варшавы и Литва. На укрепление военно-промышленного комплекса Вильнюс выделит более 36 миллионов евро. Нововведение предусматривает дополнительное финансирование для продвижения экспериментальных проектов и инноваций в этой области.

# Международная политика

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