Западные страны не намерены сворачивать свои военные планы. Несмотря на все призывы к мирному сосуществованию, Вильнюс и Варшава продолжают вкладывать деньги не на благо собственных граждан, а на желания Брюсселя и Вашингтона. Так, согласно плану нового бюджета, Польша намерена увеличить оборонные расходы практически до 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое стремление правительство оправдывает так называемой агрессией с востока. Хотя Польша уже сейчас является государством с крупнейшими расходами на оборону в НАТО. Не отстает от Варшавы и Литва. На укрепление военно-промышленного комплекса Вильнюс выделит более 36 миллионов евро. Нововведение предусматривает дополнительное финансирование для продвижения экспериментальных проектов и инноваций в этой области.