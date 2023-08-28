Польша и Литва могут вторгнуться в западную Украину без разрешения НАТО. Об этом в интервью британским СМИ заявил бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, решение Варшавы и Вильнюса будет иметь очень серьезные последствия не только для Европы, но и для всего мира. Ведь эти страны являются членами Североатлантического альянса, и если они вступят на территорию западной Украины, то это расценят как агрессию НАТО. Заложниками ситуации станут союзники по военному блоку, которые, сами не желая того, будут втянуты в прямое столкновение с российской армией. Тяжесть последствий этого трудно предсказать.

Ранее экс-представитель американского Минобороны отмечал, что польские власти видят себя хозяевами империи, распространяющейся на большую часть Украины и Беларуси. Подтверждением слов эксперта является сегодняшнее заявление члена Совета министров республики Михала Дворчика. Он сообщил, что за 8 лет военные расходы выросли более чем в 3,5 раза, достигнув 34 миллиардов долларов, в два раза выросло количество солдат. Сейчас армия Польши насчитает более 175 тысяч человек.