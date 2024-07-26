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Польша хочет высылать живущих в ЕС украинцев на фронт

26 июля 2024 07:17
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Живущим в Евросоюзе украинцам стоит навязать такие условия, чтобы они были вынуждены вернуться на родину для участия в военных действиях. Такое заявление сделал глава польского МИД рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша хочет высылать живущих в ЕС украинцев на фронт-1

По словам чиновника, в европейских странах проживают сотни тысяч потенциальных призывников, обязанных защищать свою родину. Также министр считает, что Брюссель обязан помочь Украине в проведении мобилизации. К тому же в ЕС ведется дискуссия насчет того, каким образом это сделать.

# Международная политика

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