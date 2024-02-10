Польша готовится к незапланированным военным действиям

Польша предупредила пилотов о возможных незапланированных военных действиях на востоке страны. Оперативное командование вооруженных сил обозначило и регион опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польша предупредила пилотов о возможных незапланированных военных действиях на востоке страны. Оперативное командование вооруженных сил обозначило и регион опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его мнению, до начала мая особый контроль необходим на территориях вдоль белорусской, литовской, российской, словацкой и украинской границ, а также на части Балтийского моря около Гданьска. Именно по этой линии будут проводиться предстоящие учения НАТО «Стойкий защитник». Они станут крупнейшими со времен окончания холодной войны. Будет задействовано более 90 тысяч военнослужащих.