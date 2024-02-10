Польша готовится к незапланированным военным действиям

По его мнению, до начала мая особый контроль необходим на территориях вдоль белорусской, литовской, российской, словацкой и украинской границ, а также на части Балтийского моря около Гданьска. Именно по этой линии будут проводиться предстоящие учения НАТО «Стойкий защитник». Они станут крупнейшими со времен окончания холодной войны. Будет задействовано более 90 тысяч военнослужащих.