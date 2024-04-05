Польша готовится к местным выборам

В Польше вновь возобновилось ожесточенное соперничество между правящей ныне «Гражданской коалицией» Дональда Туска и некогда занимающей этот пост партией «Право и справедливость», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они отчаянно борются за победу на местных выборах, которые пройдут в ближайшее воскресенье. Поляки изберут депутатов местных советов, руководителей местных органов власти, а также мэров городов. Результаты голосования будут иметь важное значение и для политиков как показатель эффективности их работы, так и для простых поляков.

Анна Матерская-Сосновская, политолог (Польша): В целом это очень важные выборы не только для политиков, правящей партии или премьер-министра, но и для нас, как граждан, потому что много важных для поляков решений принимают именно органы местного самоуправления. А в последние 8 лет у них были ограничены права. Предпочтение отдавалось местным органам власти, которые были близким к правящей партии, поэтому произошла рецентрализация, а нам сейчас нужна децентрализация.

Для партии Туска это станет первым серьезным испытанием после победы на парламентских выборах в октябре прошлого года. Пока неясно, смогут ли кандидаты от «Гражданской коалиции» заручиться поддержкой народа.

С одной стороны Туску удалось разблокировать миллиарды евро фондов Европейского союза, которые были заморожены из-за проблем с верховенством закона, а также начать радикальные реформы судов и госСМИ. Однако он сталкивается с вопросами по поводу законности некоторых из своих реформ, а также с критикой за невыполнение множества обещаний, данных перед выборами. Для ПиС выборы также являются ключевым испытанием для партии, которая все еще не может смириться с потерей власти.