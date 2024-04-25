В Варшаве заявили о готовности в содействии в возвращении украинских мужчин призывного возраста на родину, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Reuters.

В публикации приведены слова министра обороны Польши, пост которого на данный момент занимает Владислав Косиняк-Камыш. «Я думаю, многих поляков злит, когда они видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе», осознавая, оказываемый страной объем помощи Украине, заявил глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш подробно не объяснил, какая конкретно помощь в данном направлении будет оказана Киву, сообщив, что «возможна любая помощь».