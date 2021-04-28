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Половина населения живёт за чертой бедности. На улицы Аргентины вышли сотни протестующих

28 апреля 2021 12:50
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Новости Аргентины. Аргентинцы требуют повышения заработной платы и доступа к вакцинам. Выкрикивая лозунги против Международного валютного фонда, сотни жителей с транспарантами прошлись маршем по улицам Буэнос-Айреса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Половина населения живёт за чертой бедности. На улицы Аргентины вышли сотни протестующих-1

Третья по величине экономика Латинской Америки находилась в кризисе и до пандемии. Теперь ситуация в стране стала еще хуже. Растет уровень безработицы. Половина населения живет за чертой бедности.

Власти тем временем заняты вопросом погашения внешнего долга. Правительство пытается договориться с Международным валютным фондом отсрочить выплаты на 10 лет. Речь идет о 45 миллиардах долларов.

# Акции протеста # Фотофакт

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