Половина населения живёт за чертой бедности. На улицы Аргентины вышли сотни протестующих

Новости Аргентины. Аргентинцы требуют повышения заработной платы и доступа к вакцинам. Выкрикивая лозунги против Международного валютного фонда, сотни жителей с транспарантами прошлись маршем по улицам Буэнос-Айреса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третья по величине экономика Латинской Америки находилась в кризисе и до пандемии. Теперь ситуация в стране стала еще хуже. Растет уровень безработицы. Половина населения живет за чертой бедности.

Власти тем временем заняты вопросом погашения внешнего долга. Правительство пытается договориться с Международным валютным фондом отсрочить выплаты на 10 лет. Речь идет о 45 миллиардах долларов.