Полное затмение Солнца будут наблюдать жители планеты. Когда его можно увидеть?
Уникальное астрономическое явление – полное затмение Солнца – ожидается вечером 14 декабря, оно последнее в уходящем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К сожалению, жителям Беларуси его видно не будет.
Максимальная фаза затмения ожидается в 19.14 по минскому времени. Она продлится 2 минуты 10 секунд.
Наблюдать затмение смогут жители Чили и Аргентины. Частично небесное представление будет видно в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.
Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода. В это время Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Сегодня ширина лунной тени на земной поверхности во время затмения составит 90 километров. Многие планетарии в этот день проведут онлайн-трансляции.