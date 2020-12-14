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Полное затмение Солнца будут наблюдать жители планеты. Когда его можно увидеть?

14 декабря 2020 06:33
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Уникальное астрономическое явление – полное затмение Солнца – ожидается вечером 14 декабря, оно последнее в уходящем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К сожалению, жителям Беларуси его видно не будет.

Максимальная фаза затмения ожидается в 19.14 по минскому времени. Она продлится 2 минуты 10 секунд.

Полное затмение Солнца будут наблюдать жители планеты. Когда его можно увидеть?-1

Наблюдать затмение смогут жители Чили и Аргентины. Частично небесное представление будет видно в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.

Полное затмение Солнца будут наблюдать жители планеты. Когда его можно увидеть?-4

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода. В это время Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Сегодня ширина лунной тени на земной поверхности во время затмения составит 90 километров. Многие планетарии в этот день проведут онлайн-трансляции.

# Космос # Фотофакт

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