Полное затмение Солнца будут наблюдать жители планеты. Когда его можно увидеть?

Уникальное астрономическое явление – полное затмение Солнца – ожидается вечером 14 декабря, оно последнее в уходящем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К сожалению, жителям Беларуси его видно не будет.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода. В это время Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Сегодня ширина лунной тени на земной поверхности во время затмения составит 90 километров. Многие планетарии в этот день проведут онлайн-трансляции.