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Полковник Райснер: немецкие танки Leopard оказались бесполезными для ВСУ

19 ноября 2023 10:31
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Полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер заявил на европейском форуме AIES в Вене (Австрия), что используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) германские танки «Леопард» неэффективны на поле боя. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что у украинских военных нет навыков и умений, необходимых для применения этих танков. Райснер также особо подчеркнул, что с точки зрения военного дела данная картина была предсказуемой, вопреки утверждениям ряда западных специалистов о том, что «победить русских возможно благодаря энтузиазму».

# Оружие и боеприпасы

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