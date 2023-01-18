Политолог: через СВО Россия и Беларусь защищают свой суверенитет и независимость. Не мы нападали

Петр Петровский, политолог:

Я бы добавил, что Беларусь в специальной военной операции является надежным тылом для России. Мы стали особым промышленным кластером в рамках Союзного государства, обеспечивающим для России определенный набор критических технологий: от электроники и оптики до соответствующих тягачей и прочей некоторой техники. В том числе и беспилотники. Поэтому только сплочение, только единство, потому что через специальную военную операцию Россия и Беларусь реализуют, сохраняют, защищают свой суверенитет и независимость. Не мы нападали в 2014 году, не мы делали революции. А 2017 год, когда у нас границу пробивали... «Дело «Белого легиона» если мы вспомним. Не мы санкции первые вводили, их вводил киевский режим. И на этот счет работали западные спецслужбы, которые фактически завербовали всю эту СБУ. Вот кто враг и абсолютное зло для нас. И мы должны это прямо и искренне говорить. Поэтому мы вместе с Россией, кто-то проводит на поле боя, кто-то в поле тыла, но мы вместе стоим бок о бок, чтобы освободить Украину от бандеровщины, от этой вакханалии, провести денацификацию. Я против нейтрального статуса. Какой нейтральный статус? Союз Беларуси, России, Украины, Евразийский союз, ОДКБ, СНГ, ШОС. И спецоперация закончится в Чопе. Дай бог для некоторых.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Петровский: украинцев накачали бандеровщиной, и они, как фанатики, неизвестно что вытворяли

Мы были занозой в десне либерального мира. Пётр Петровский о белорусской модели развития

Политолог: YouTube, Facebook и другие платформы занимаются идеологической цензурой!