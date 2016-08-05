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Политикой Меркель недоволен каждый второй немец

05 августа 2016 08:31
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Новости Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель теряет популярность у народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Согласно опросу, в настоящий момент каждый второй немец недоволен политикой главы ФРГ.

Причем рейтинг Меркель только за последний месяц упал почти на 12%.

Люди критикует неспособность Бундесвера решить миграционный кризис, который уже становится площадкой для других проблем: падение уровня производства, серьезное давление на экономику страны из-за нелегалов.

В следующем году в ФРГ состоятся парламентские выборы. Итоги которых и определят, быть или не быть Ангеле Меркель главой немецкого государства и далее.

# Беженцы

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