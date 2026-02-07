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Политик Мема: передача Польшей МиГ-29 Киеву станет объявлением войны РФ

07 февраля 2026 12:44
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Политик Мема: передача Польшей МиГ-29 Киеву станет объявлением войны РФ-0

Поставка Варшавой истребителей МиГ-29 Киеву станет объявлением войны РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мему.

5 февраля польский премьер-министр Дональд Туск сообщил о готовности Польши передать Киеву истребители МиГ-29. Украинская сторона, по его словам, передаст Варшаве беспилотники.

Такие действия со стороны властей Варшавы станут «объявлением войны России со стороны Польши», – указал Мема в социальной сети X.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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