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Politico: Зеленский отчаялся получить поддержку Трампа и разрабатывает новую стратегию

02 мая 2026 06:48
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Politico: Зеленский отчаялся получить поддержку Трампа и разрабатывает новую стратегию-0

Владимир Зеленский перестал рассчитывать на поддержку со стороны американского лидера Дональда Трампа в украинском конфликте, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

В публикации издания сказано, что Зеленский начал отходить от попыток убедить Вашингтон оставаться включенным в ситуацию конфликта и занимается разработкой стратегии действий без участия Штатов.

Указывается, что настроения в отношении Соединенных Штатов среди украинцев также начали меняться, многие разочарованы, и Зеленский в том числе стал относиться к Вашингтону осторожнее.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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