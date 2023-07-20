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Politico: Запад сместил акцент с поставок оружия Украине на ее ремонт

20 июля 2023 10:37
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Стратегия Запада по перевооружению Украины в настоящий момент ориентирована на ремонт и сервисное обслуживание военной техники, а не только на поставки новых вооружений, цитирует РИА Новости обозревателя Politico Пола Маклири.

Ситуация усложняется тем, что в распоряжении Киева уже находится впечатляющий и разнородный арсенал техники, нуждающийся в технической поддержке.

Ранее официальный представитель Пентагона отметил, что фокус внимания сместился на ремонт и обслуживание украинского оружия. На общем фоне «тяжелого» контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) вопрос о ремонте поврежденной техники становится особенно актуальным.

# Международная политика

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