Politico: в Польше может начаться гражданская война из-за закона о "влиянии РФ"

В Польше есть риск начала гражданской войны из-за комиссии по изучению «влияния России». Об этом заявил обозреватель Politico Войцех Кось, пишет РИА Новости.

Под прикрытием «искоренения агентов Кремля» польский лидер Анджей Дуда может использовать комиссию для преследования своих политических оппонентов, отмечает автор статьи. Перечисляются такие персоны, как экс-премьер государства, экс-глава Евросовета, лидер польской оппозиции Туск. На фоне предстоящих парламентских выборов, которые запланированы на осень текущего года, существуют риски начала в Польше гражданской войны.

В публикации приводятся слова главы партии «Польша 2050» Шимона Головни. Он заявляет, что действующий польский президент серьезно ослабил государство и готов к гражданской войне в стране. В понедельник, 29 мая, Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению «влияния России» на безопасность Польши в 2007-2022 годах. Представители комиссии изучат действия официальных лиц по части передачи сведений третьей стороне, принятые ими административные решения, заявления, озвученные от имени органов государственной власти, заключение контрактов и другие действия, которые были совершены в рамках их полномочий.

Против закона категорически настроена польская оппозиция. Политические оппоненты Дуды заявляют, что у комиссии появляются полномочия спецслужб, прокуратуры, суда. Лидеры оппозиции убеждены, что закон принят специально накануне парламентских выборов и направлен против них.