Politico: Трамп устроил холодный душ своей политикой Евросоюзу

Политические решения американского президента Дональда Трампа оказали значительное влияние на отношения США с ЕС и стали для Европы «холодным душем». Причем эти отношения резко изменились по сравнению с периодом правления Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Высокопоставленные чиновники ЕС не были приглашены на инаугурацию Трампа, и лишь премьер-министр Италии Джорджия Мелони участвовала в церемонии. Трамп критически отозвался о дефиците торгового баланса между США и Европой и пригрозил ввести дополнительные пошлины на европейские товары. Он также заявил, что европейцы должны покупать все больше американских энергоносителей, и обвинил страны ЕС в недостаточном инвестировании в свою безопасность.