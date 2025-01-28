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Politico: Трамп устроил холодный душ своей политикой Евросоюзу

28 января 2025 07:40
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Политические решения американского президента Дональда Трампа оказали значительное влияние на отношения США с ЕС и стали для Европы «холодным душем». Причем эти отношения резко изменились по сравнению с периодом правления Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Высокопоставленные чиновники ЕС не были приглашены на инаугурацию Трампа, и лишь премьер-министр Италии Джорджия Мелони участвовала в церемонии. Трамп критически отозвался о дефиците торгового баланса между США и Европой и пригрозил ввести дополнительные пошлины на европейские товары. Он также заявил, что европейцы должны покупать все больше американских энергоносителей, и обвинил страны ЕС в недостаточном инвестировании в свою безопасность.

Politico: Трамп устроил холодный душ своей политикой Евросоюзу-1

Фото: x.com White House

Высказывания Трампа о Гренландии и растущее воздействие американских цифровых гигантов на внутреннюю политику ЕС вызвали обеспокоенность в Евросоюзе. В ответ на это Урсула фон дер Ляйен пообещала увеличить закупки углеводородов из США. Однако ЕС еще предстоит сформулировать всеобъемлющий ответ на эти вызовы.

# Международная политика # Дональд Трамп

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