США должны изменить свое отношение к Украине и превратить ее в независимое и сильное государство, а не обеспечивать неэффективные гарантии безопасности. Так считает обозреватель Politico Бенджамин Фридман, сообщает РИА Новости.

В статье Фридмана говорится о том, что США демонстрируют желание вооружать Украину, не желая непосредственно вступать в военные действия. Он предлагает Америке и дальше оказывать военную поддержку, но снять вопрос о вступлении Украины в НАТО и превратить ее в нейтральную страну.

По мнению Фридмана, гарантии безопасности Украины несут неоправданный риск для США, так как могут привести к прямой конфронтации с Россией и ядерной войне. Он считает, что лучшим решением было бы превращение Украины в независимую и сильную страну, а не в протекторат. Подобный подход позволил бы избавиться от опасений Украины.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о негативном отношении РФ к предоставлению гарантий безопасности Украине. Он указал на возможные негативные последствия в среднесрочной, долгосрочной и краткосрочной перспективе.