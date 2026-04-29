Politico: Монтенегру поддержал идею пригласить Путина на G20, вызвав критику в ЕС

В Европейском союзе взволнованы демонстративной поддержкой со стороны премьер-министра Португалии Луиша Монтенегру приглашения президента РФ на саммит G20, пишет РИА Новости.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что участие Владимира Путина в саммите G20 в Соединенных Штатах могло бы быть полезным. На встрече лидеров Европейского совета на Кипре премьер Португалии также указал на необходимость диалога с Москвой с целью решения конфликтов.

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