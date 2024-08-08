Politico: Иран может отказаться от нападения на Израиль из-за США

По данным газеты Politico, Иран, вероятно, пересмотрит свой план масштабного нападения на Израиль в ответ на убийство в Тегеране Исмаила Хании, главы ХАМАС. Об этом пишет ТАСС.

Официальные лица США сообщили, что, несмотря на то, что они по-прежнему ждут от Ирана ответа на убийство Хании, они не верят в то, что нападение на Израиль неминуемо.

США предупреждают Иран, что такой удар лишь приведет к росту напряженности и риску прямого противостояния между двумя сторонами.

Представители Америки призывают Иран подумать о своей реакции на смерть Хании, утверждая, что она не может рассматриваться как составная часть более крупной операции. И по словам представителей, Иран все больше принимает эту точку зрения, хотя изначально она отрицалась.