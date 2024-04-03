Politico: фронт ВСУ рухнет, если РФ сконцентрирует свои силы в одном месте

У ВС Украины складываются «мрачные военные перспективы», пишет ТАСС со ссылкой на газету Politico.

В материале касательно ситуации на фронте приводится мнение высокопоставленных офицеров ВСУ. Так, по их мнению, если Российская Федерация начнет концентрированно наносить удары, то на ряде участков фронт обвалится.

В ситуации активного применения управляемых авиабомб и значительного численного преимущества армии российские Вооруженные силы имеют возможность осуществлять проникновение «за линию фронта и разрушать ее на отдельных участках», поясняют источники Politico.