Politico: европейские чиновники назвали Украину «черной дырой»

Ряд еврочиновников в частном порядке отмечают, что Украина перестала быть главным приоритетом для многих лидеров ЕС, и описывают ее как «черную дыру», в которую вливаются деньги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Несмотря на то, что официальные власти заявили о поддержке Украины, а Венгрия была изолирована за блокирование помощи Киеву, для большинства лидеров ЕС конфликт в Украине уже не является главным вопросом. По данным анонимного источника, сомнения растут, и вопрос о дальнейших капиталовложениях в «черную дыру» приобретает все большую актуальность. По словам одного из дипломатов, появилась новая плеяда стран, которые могут пересмотреть свое отношение к вступлению Украины в ЕС.