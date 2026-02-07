Politico: ЕС грозит раскол из-за идеи запретить импорт стали из России

В случае полного запрета стали из РФ Европейский союз может ожидать раскол, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

В публикации сказано, что из-за требования к запрету на сталь из РФ парламент оказывается в положении, когда его ждет противостояние со столицами стран Евросоюза, продолжающими ввозить отдельные виды продукции и угрожать накладыванием вето на указанную инициативу. Также со стороны других правительств могут начать поступать возражения против вмешательства парламента в вопросы безопасности, указывает издание.

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