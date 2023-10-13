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Politico: действия Шольца по поставкам Taurus вызывают гнев в Киеве

13 октября 2023 11:19
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Поведение канцлера Германии Олафа Шольца вызывает гнев в Киеве в связи с его нежеланием поставлять ракеты Taurus. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Германия не готова предоставить эти ракеты из-за вероятности их применения против Крымского моста и риска передачи секретных данных, если эти ракеты попадут в руки российским военным.

Однако, несмотря на все это, давление на Шольца усиливается, и он может переменить свое решение. Вопрос о передаче ракет Киеву рассматривается, но не относится к числу приоритетных и нуждается в утверждении НАТО. Основная сложность заключается в том, что радиус действия ракет составляет 500 км, что противоречит принципам Германии в отношении поставок вооружений. Также обсуждается возможность программирования ракет таким образом, чтобы их нельзя было применять для нанесения удара по территории России.

# Оружие и боеприпасы # Олаф Шольц

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