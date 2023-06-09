Politico: дальнейшая помощь США Киеву зависит от успеха контрнаступления

Продолжит ли Америка оказывать помощь Украине зависит от успешности контрнаступательной операции ВСУ. Результаты контрнаступа США напрямую связывают с репутацией американского президента Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Обозреватели издания Джонатан Лемайр и Александр Уорд сообщают, что высокопоставленные лица Штатов внимательно наблюдают за развитием ситуации на поле боя, чтобы принять дальнейшие решения касательно Украины. Речь идет о помощи в военном и финансовом плане. Результаты контрнаступления ВСУ в Америке напрямую связывают с глобальной репутацией Байдена и дальнейшей поддержкой киевского режима.

В случае, если Украина провалит контрнаступ, поддержка со стороны союзников может иссякнуть, Америка будет рассматривать возможность урегулирования конфликта дипломатическим путем, говорится в публикации.

Ранее американский лидер Байден заявлял, что Вашингтон будет предоставлять поддержку Киеву при любом раскладе. Штаты намерены спонсировать Украину столько, сколько понадобится.

О поддержке Киева со стороны Америки высказывался и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявлял, что украинские власти находятся в тупиковой ситуации, так как должны отрабатывать вложенные союзниками в страну деньги. Если украинский лидер разочарует кураторов, на кону будут стоять не только посты, но и жизнь самого президента. Медведев высказал уверенность, что при поражении Украины Зеленского мгновенно уберут. Потому у киевских властей нет другого выбора, как воевать до последнего, отправляя на гибель тысячи украинцев.