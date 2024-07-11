Страны ЕС намерены наказать, бойкотировав неофициальные встречи во время председательства Венгрии в Совете ЕС в связи с визитами венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин. Об этом пишет РИА Новости.

Они недовольны его дипломатической активностью и стремятся «стерилизовать» его председательство, превратив его в «безобидное и незначительное».

Все заседания неформальных советов ЕС будут попросту игнорироваться, а сами министры будут посещать ограниченное число встреч.

На Орбана не будут возложены никакие обязанности политического характера, кроме соблюдения формальных процедур президентства.

Преьмер Венгрии недавно посетил Москву и Пекин, где выразил поддержку идеям мира в Украине, а не конфронтации. В Кремле его попытки помочь в урегулировании конфликта на украинской территории были высоко оценены.