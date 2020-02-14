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Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре Бангкока

14 февраля 2020 08:59
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Новости Таиланда. 40 выстрелов прогремели утром 14 февраля. По словам очевидцев, неизвестный стрелял в воздух, но несколько раз направлял оружие и в прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре Бангкока-1

В полиции сообщают, что пострадавших нет. Стрелком оказался 44-летний житель. На данный момент известно, что он ушел из дома с пистолетом в руках после семейной ссоры. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре Бангкока-4

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре Бангкока-6

# Стрельба # Фотофакт

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