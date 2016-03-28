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Полиция за 4 дня до терактов требовала усилить меры безопасности в аэропорту Брюсселя

28 марта 2016 11:51
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Новости Бельгии. Новые подробности теракта в Брюсселе. Стало известно, что сотрудники безопасности аэропортов требовали усилить меры безопасности ещё за четыре дня до терактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, входы в залы прилета и вылета не были оборудованы рамками металлоискателей. Также не хватает сотрудников службы безопасности для проверки багажа и пассажиров в аэропорту.

Сейчас сотрудники полиции готовятся к забастовке. Главное требование — ужесточение мер безопасности в воздушных гаванях королевства.

Пока аэропорт, где произошёл теракт, остаётся закрытым. Дата открытия не определена. В терминале завершаются восстановительные работы.

# Теракт

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