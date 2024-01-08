Полиция в Дрездене разгоняет протестующих фермеров на главной городской площади

Все больше регионов Германии присоединяются к масштабным митингам аграриев. Власти наконец отреагировали на происходящее в стране, однако разъяренные участники акции посчитали, что уже поздно. Член Бундестага от партии зеленых решил выступить с речью перед жителями Мюнхена. Но те слушать политика не стали и освистали. 8 000 человек призвали Карла Бэра уйти. Видимо, как с площади, так и с должности. Около 5 минут тот пытался успокоить толпу, но ничего не вышло.