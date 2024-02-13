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Полиция в ДР Конго разогнала антизападные протесты населения

13 февраля 2024 07:50
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Полиция в Демократической Республике Конго разогнала антизападные протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция в ДР Конго разогнала антизападные протесты населения-1

Демонстранты жгли перед зданиями посольств флаги США и Бельгии. Участники акций обвиняли западные страны в поддержке Руанды, которая, в свою очередь, по утверждению местных властей, оказывает военную помощь действующим на востоке страны повстанцам. Акции протеста продолжаются третий день подряд. Они сопровождаются актами вандализма.

# Акции протеста

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