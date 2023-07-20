Полиция Туниса выдворила почти тысячу мигрантов в пустыню на границе с Ливией без воды и еды

В Тунисе назревает острый миграционный кризис. Власти страны выдворили почти тысячу человек в пустынные земли на границе с Ливией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие данные приводят в ООН. Усугубили ситуацию недавние столкновения в городе Сакс. Между местным населением и мигрантами произошел конфликт. Один гражданин Туниса погиб. Как рассказали сами мигранты, в ответ полиция вывезла людей в пустыню и оставила там без еды и воды. Международные правозащитные организации такие действия Туниса осудили. В ООН призвали власти предоставить временные убежища для тех, кто оказался в непростом положении.